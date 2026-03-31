Sadakat utiliza al hijo de Alya para hacerla sentir culpable y apartarla del hospital

Sadakat ha aprovechado que estaban todos sentados a la mesa para intentar hacer sentir culpable aAlya delante del pequeño Cihan Deniz, diciéndole al niño que ahora su madre no tendrá tiempo para él por culpa de sus turnos en el hospital.

La matriarca ha ido a degüello, diciendo al niño que, como su madre va a estar todo el día fuera, ahora ellos se encargarán de su educación. Le ha prometido que se lo llevará a cazar y a "matar pájaros" con sus tíos para que sea un hombre de verdad, algo que ha dejado a Alya totalmente descolocada y al niño asustado.

Alya no ha aguantado más y ha decidido llevarse a su hijo de la mesa para terminar de cenar en el cuarto, lejos del veneno de su suegra. Pero antes de irse, le ha cantado las cuarenta a Sadakat: le ha dicho que es "vergonzoso" que use a su propio nieto para intentar sabotear su carrera como doctora.

Al final, Sadakat se ha quedado tan ancha y le ha soltado la última pulla: que si tanto quiere a su hijo, que deje de ser doctora y se quede en casa cuidándolo. Alyase ha marchado de la cena hundida y dándose cuenta de que su suegra no va a parar hasta verla encerrada entre cuatro paredes.