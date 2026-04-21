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En tierra lejana | 20 de abril

Sadakat secuestra a Nare y la obliga a volver con Ozkan a la fuerza

La matriarca de los Albora ha descubierto el plan de huida de su hija y, tras un violento enfrentamiento, ha ordenado a sus hombres que la metan en el coche para llevarla de vuelta con su marido.

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Sadakat secuestra a Nare y la obliga a volver con Ozkan a la fuerza

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El sueño de libertad de Nare se ha convertido en una auténtica pesadilla. Mientras esperaba desesperada a Sahin en su refugio, la joven ha recibido la llamada que más temía: su primo no ha aparecido porque estaba en el hospital tras el apuñalamiento de su padre. Pero Nare no ha tenido tiempo ni de procesar la tragedia, porque Sadakat ha aparecido por sorpresa.

La frialdad de la matriarca ha sido aterradora. Lejos de consolar a su hija, le ha recriminado su egoísmo por intentar escapar mientras la familia se desangra. “¿Tanto te preocupa ese demonio?”, le ha dicho cuando ha preguntado por la salud de su tío Ecmel. Para Sadakat, el intento de asesinato de Kaya justifica cualquier atrocidad, y la huida de Nare es la gota que ha colmado el vaso de su paciencia.

A pesar de los gritos de Nare, que insistía en que ella ya es dueña de su vida, Sadakat ha demostrado quién manda realmente enMardin. Ignorando las súplicas de su hija, ha dado la orden más cruel a sus hombres de confianza: “Cogedla y metedla en el coche”.

Nare ha sido arrastrada por la fuerza mientras gritaba desesperada, siendo llevada a la casa de Ozkan, el lugar donde su madre ha decidido que debe estar, quiera o no.

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