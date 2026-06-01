Capítulo 572 de Sueños de libertad; 1 de junio: Álvaro, en el punto de mira del robo de los camiones de la fábrica

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad…

Bianca ha llamado llama a casa de los De la Reina y Marta es quien ha cogido el teléfono. Después se lo ha contado a Fina y le ha dicho que cree que esa mujer le ha colgado el teléfono.

Al rato, Digna le ha aconsejado a la foógrafa que hable con Marta cuánto antes, pero ella quiere evitar el tema o al menos de momento.

Sin embargo, todo ha cambiado de un momento a otro cuando Marta ha descubierto por casualidad la pulsera con la inscripción de Bianca. Fianca, entonces, se ha visto obligada a confesarle la verdad. Le ha dicho que mantuvo una relación con esa mujer, pero que ha roto con ella esa misma mañana. ¡Marta se queda en shock y muy decepcionada con ella! Se lo ha ocultado a pesar de que ella le contó todo de Cloe. ¿Podrá perdonárselo?

Por otro, Andrés ha recibido una llamada de la Guardia Civil: Gorito ha confesado que Álvaro fue su compinche en el robo. Poco después, Begoña ha visto una foto de Álvaro y le ha reconocido como amigo de Antonia y Gabriel ha empezado a sospechar de ella...

Además, Pablo sigue muy enfadado con Nieves, pero le asegura que no la denunciará aunque su matrimonio está más roto que nunca. Ahora es él quien se siente engañado y no puede perdonarla.

Y Eduardo ha hablado con su hermano Federico y le ha reprochado que se casara con la mujer que él amaba. Fedrico le ha desvelado que esa mujer, Inma, murió hace cinco años y el chófer se ha quedado totalmente roto con la noticia.

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