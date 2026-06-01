“Sálvalo”: Fidan suplica a Zerrin que renuncie a Kaya para liberar a su hermano de la cárcel

La charla entre las dos ha sido durísima. Fidan no se ha andado con rodeos: sabe que su marido no va a salir, pero que Sahin todavía tiene una oportunidad si Zerrin hace lo que Demir exige. "Tu hermano no puede quedarse ahí, tiene que salir sano y salvo", le ha dicho, recordándole que el tiempo se agota.

Le ha contado que Demir dice que no quiere presionarla, que si acepta casarse debe ser porque ella quiere, pero las dos saben perfectamente que es un chantaje en toda regla. Llorando y mostrándose vulnerable, Fidan ha ido a por todas, atacando donde más le duele a Zerrin. Sabe lo que siente por Kaya, pero ha intentado quitárselo de la cabeza: "Con Kaya tú no tienes futuro, eso lo sabes de sobra". Para ella, lo primero es la familia y no le ha temblado la voz al suplicar: "Sahin es mi hijo, es tu hermano, es tu sangre. Te lo ruego, sálvalo".

Zerrin está ahora mismo contra la pared. Por un lado, el chantaje de Demir y su vídeo, que es la única prueba para demostrar que su hermano es inocente; por otro, su madre, que no va a parar hasta que ella firme su propia sentencia casándose con quien no quiere.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas