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En tierra lejana | 29 de junio

Cihan cumple su promesa a Alya tras salvar al niño: "Jamás permitiría que os pasara nada"

Después de los momentos de angustia vividos en el río, Alya y Cihan han acompañado al pequeño al hospital. Ambos han protagonizado un momento de complicidad que demuestra lo mucho que ha cambiado su relación.

Cihan cumple su promesa a Alya tras salvar al niño: "Jamás permitiría que os pasara nada"

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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La pesadilla ha terminado para los Albora. Después del angustioso rescate en el río, Cihan Deniz ha llegado al hospital acompañado por Alya y Cihan para comprobar que todo había quedado en un gran susto. Aunque el pequeño estaba asustado y con algo de fiebre, los médicos han tranquilizado rápidamente a la familia.

Mientras los sanitarios atendían al niño, Alya no ha podido evitar pensar en todo lo que acababa de pasar. Todavía afectada por el miedo que había sentido al verlo desaparecer bajo la corriente, ha querido agradecer a Cihan que se tirara al río sin pensarlo dos veces para salvarlo.

Sin embargo, él le ha quitado importancia al gesto. "No me las des. Aunque no sea su padre, él es mi hijo. Jamás permitiría que os pasara nada", le ha respondido. La preocupación de Alya no se ha quedado solo en Cihan Deniz. Al verlo empapado, le ha pedido una manta y le ha insistido para que se cambiara de ropa antes de ponerse enfermo.

Entre bromas y pequeños reproches, ambos han compartido uno de esos momentos tranquilos que rara vez tienen. Lejos de las discusiones, las amenazas y los problemas familiares, Alya y Cihan han actuado como un verdadero matrimonio mientras esperaban noticias del pequeño.

Porque si algo ha dejado claro esta historia es que, cuando se trata de proteger a Cihan Deniz, Alya y Cihan siempre terminan caminando en la misma dirección.

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