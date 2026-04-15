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Capítulo 540

Nieves, al límite, llama a Marisol y le reprocha que haya destrozado a su familia: “¿Qué clase de mujer hace una cosa así?”

La enfermera necesita hablar con la amante de su marido y no duda en dejarle las cosas claras.

Nieves, al límite, llama a Marisol y le reprocha que haya destrozado a su familia: “¿Qué clase de mujer hace una cosa así?”

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Nieves está destrozada desde que ha descubierto que su marido le ha sido infiel con Marisol.

Además, está muy triste porque sus hijos tampoco pueden perdonar a su padre y Miguel está dispuesto a marcharse de casa con tal de no vivir bajo el mismo techo que su padre.

Cuando Nieves creía que estaba sola en casa, ha llamado a Marisol por teléfono para reprocharle que haya destrozado su matrimonio y su familia.

Nieves, perdiendo el control y llena de lágrimas, le pide que admita que llegó a Toledo siguiendo a su marido.

En ese momento, llega Miguel a casa e intenta consolar a su madre pidiéndole que se calme.

“Es muy injusto tener que pagar así por la traición de otras personas”, le grita entre lágrimas mientras sigue su discurso diciendo que encima ahora tiene que soportar el dolor de perder también a su hijo.

¡Miguel se queda muy pensativo? ¿Cambiará de idea el joven médico y no abandonará su hogar?

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Nieves, al límite, llama a Marisol y le reprocha que haya destrozado a su familia: “¿Qué clase de mujer hace una cosa así?”

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