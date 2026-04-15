Capítulo 540 de Sueños de libertad; 15 de abril: Begoña le confiesa a Nieves que sigue enamorada de Andrés

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad…

Nieves ha explotado y ha llamado a Marisol para echarle en cara que haya roto su matrimonio. Miguel la ha visto tan afectada que finalmente ha decidido no marcharse de casa para no darle más disgustos y estar a su lado.

Julia, por el momento, no va a perdonar a su abuelo, aunque su carta le ha removido mucho y ha decido que su abuela Digna sí merece su perdón.

Begoña le ha confesado a Nieves que mantuvo una relación con Andrés, pero que ahora ese amor es totalmente imposible. Sin embargo, le acaba desvelando que le duele mucho ver que ha rehecho su vida con Valentina porque sigue muy enamorada de él.

Pelayo ha puesto contra las cuerdas a Beatriz. Le ha revelado que sabe su identidad y que se lo iba a contar todo a Begoña, pero Beatriz le ha pedido que le deje que sea ella quien se lo cuente todo. El marido de Marta le ha dado una última oportunidad.

Por otro lado, Marta cree haber dado con el paradero de Fina. Ha descubierto unas fotos que podrían estar firmadas por ella. ¡Marta cree que está cerca de encontrar a su amada! Sin embargo, Pelayo no opina lo mismo y le ha dicho que esas iniciales podrían ser de cualquier persona.

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