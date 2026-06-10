Cihan y Alya protagonizan su choque más tenso por una cama

Todo comienza cuando Cihan descubre que Alya ha decidido dormir en un colchón en el suelo en lugar de utilizar la cama de la habitación. Cansado de la situación, insiste en que abandone esa idea y vuelva a descansar en la cama, lo que provoca un nuevo choque entre ambos.

La discusión alcanza su punto más tenso cuando él pierde la paciencia y la obliga a acostarse, convencido de que intenta cuidarla pese a la resistencia constante de la doctora. El episodio vuelve a evidenciar la compleja relación que mantienen los dos personajes en la serie En tierra lejana.

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