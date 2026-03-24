“¡Tu padre no es un santo!”: Cihan le suelta a Sahin la verdad que no quiere oír

Cihan ha empezado reconociendo que todos han cometido errores muy graves, pero también le ha echado en cara a su primo que no fuera claro con él desde el principio. "Eras como un hermano para mí", le ha dicho, dolido por todo lo que siente que le ha ocultado.

Sahin no se ha quedado callado. Le ha recordado que llevaba mucho tiempo avisándole de que Sadakat mentía y de que fue ella quien mandó a Ecmel a la cárcel. Pero Cihan no ha querido darle la razón del todo. Le ha respondido que el tiempo pondrá a cada uno en su sitio y ha dejado claro que no está dispuesto a cargar solo contra su madre sin mirar también el otro lado de la historia.

El jefe del clan ha sido tajante y le ha dicho a Sahin lo que no quería escuchar: "Tu padre no es un santo". Le ha recordado que Ecmel también hizo mucho daño y que no era ningún inocente. Para Cihan, no se puede borrar todo lo que hizo solo porque ahora también se haya descubierto la parte sucia de Sadakat.

Además, le ha preguntado qué habría pasado si Ecmel hubiera seguido libre y con todo el poder en sus manos: "¿Crees que nos habría dejado vivir a mí o a mi madre?". Cihan está convencido de que su tío habría sido capaz de destruirlos para seguir mandando.

Al final, él ha dejado claro que puede aceptar que su madre jugó sucio, pero no va a permitir que ahora convierta a Ecmel en una víctima. ¿Habrá reconciliación entre los primos?