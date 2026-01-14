“A mi nieto no se lo lleva”: Sadakat impone su ley y declara la guerra a Alya en En tierra lejana

Alya aterriza en Mardin con el corazón roto para enterrar a su marido, pero se topa con un muro que no espera. En la mansión de los Albora las leyes son muy diferentes a las del resto del mundo. Y allí, quien tiene la última palabra es Sadakat, una mujer de hierro que no entiende de razones, solo de linaje y sangre.

La tensión estalla cuando Alya intenta marcharse de esas tierras con su hijo. Sadakat le deja claro que no lo permitirá: “Que se vaya ella a donde quiera, pero a mi nieto no se lo lleva”. Para ella, el niño es el legado de su hijo Boran y el futuro del clan. No le importa el dolor de la madre ni sus derechos.

“Ya no le pertenece. Ahora es nuestro”, dice la matriarca. Es un golpe muy duro para Alya. Ella viene de un mundo libre, pero Sadakat sigue unas reglas muy antiguas que nadie puede romper. Allí, lo que dice la familia va a misa y nadie puede escapar.

Aún así, Alya no se calla. Aunque está sola en un sitio que no conoce y todos están en su contra, se planta contra ella y le grita: “¡Sobre mi cadáver!”.

La guerra por el pequeño Deniz Cihan está servida y promete emociones fuertes en cada capítulo. Prepárate para En tierra lejana, muy pronto en Antena 3.