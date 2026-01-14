Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Muy pronto

“A mi nieto no se lo lleva”: Sadakat impone su ley y declara la guerra a Alya en En tierra lejana

Alya pensaba despedirse de Boran y volver a su vida con su hijo, pero nada saldrá como esperaba. En la mansión de los Albora, Sadakat no permitirá que el pequeño salga de allí. Muy pronto, gran estreno.

Sadakat impone su ley y declara la guerra a Alya en En tierra lejana

Publicidad

Alya aterriza en Mardin con el corazón roto para enterrar a su marido, pero se topa con un muro que no espera. En la mansión de los Albora las leyes son muy diferentes a las del resto del mundo. Y allí, quien tiene la última palabra es Sadakat, una mujer de hierro que no entiende de razones, solo de linaje y sangre.

La tensión estalla cuando Alya intenta marcharse de esas tierras con su hijo. Sadakat le deja claro que no lo permitirá: “Que se vaya ella a donde quiera, pero a mi nieto no se lo lleva”. Para ella, el niño es el legado de su hijo Boran y el futuro del clan. No le importa el dolor de la madre ni sus derechos.

“Ya no le pertenece. Ahora es nuestro”, dice la matriarca. Es un golpe muy duro para Alya. Ella viene de un mundo libre, pero Sadakat sigue unas reglas muy antiguas que nadie puede romper. Allí, lo que dice la familia va a misa y nadie puede escapar.

Aún así, Alya no se calla. Aunque está sola en un sitio que no conoce y todos están en su contra, se planta contra ella y le grita: “¡Sobre mi cadáver!”.

La guerra por el pequeño Deniz Cihan está servida y promete emociones fuertes en cada capítulo. Prepárate para En tierra lejana, muy pronto en Antena 3.

Antena 3» Series» En tierra lejana

Publicidad

Series

Sadakat impone su ley y declara la guerra a Alya en En tierra lejana

“A mi nieto no se lo lleva”: Sadakat impone su ley y declara la guerra a Alya en En tierra lejana

Fernando Andina e Itziar Atienza en Sueños de libertad

Nueva temporada de Sueños de libertad: estos son los nuevos actores y tramas que veremos a partir del viernes

Tayyar y Tarik pactan su venganza más retorcida: repartirse a las mujeres de los Korhan

Tayyar y Tarik pactan su venganza más retorcida: repartirse a las mujeres de los Korhan

"Ha sido un regalazo": Saida Santana analiza la evolución de su personaje en La Encrucijada
Sobre Carmen

"Ha sido un regalazo": Saida Santana analiza la evolución de su personaje en La Encrucijada

El dolor de Evren tras perder al bebé: “Ni siquiera llegó a respirar, nunca sonrió”
Renacer

El dolor de Evren tras perder al bebé: “Ni siquiera llegó a respirar, nunca sonrió”

La caída de Naz por las escaleras termina en tragedia: el bebé ha muerto
Renacer 13 de enero

La caída de Naz por las escaleras termina en tragedia: el bebé ha muerto

Una discusión con Naz ha terminado con la peor noticia tras ver que el corazón del niño no late. ¿Cómo reaccionará el médico cuando sepa que llora por una inseminación secreta y que por este lío ha perdido a Bahar?

La lección de vida del doctor Reha que hace llorar a Evren
Renacer 13 de enero

La lección de vida del doctor Reha que hace llorar a Evren: “La muerte y el milagro están a unos pisos de distancia”

Hundido por las mentiras de Naz y su ruptura con Bahar, Evren encuentra consuelo en las palabras del doctor Reha. Frente a las incubadoras, el cardiólogo comparte una reflexión sobre la vida y la muerte que cambia la forma de ver su dolor.

Çağla le para los pies a Harun: “¿Crees que te gusto tanto como te gusta Bahar?”

Çağla le para los pies a Harun: “¿Crees que te gusto tanto como te gusta Bahar?”

Maral desquicia a Bahar con sus planes de boda: “¿Por qué Uras me ha hablado de casarnos?”

Maral desquicia a Bahar con sus planes de boda: “¿Por qué Uras me ha hablado de casarnos?”

Harun tira la toalla con Bahar y acepta su destino: “Siempre llego tarde a ti”

Harun tira la toalla con Bahar y acepta su destino: “Siempre llego tarde a ti”

Publicidad