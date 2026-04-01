Nare se rompe en la ecografía y admite que desearía que ese hijo fuera de Sahin

La visita al médico de Nare ha sido de todo menos tranquila. Mientras Alya le hacía una ecografía y le confirmaba que el bebé parece estar muy sano, a la joven le han venido de golpe todos los recuerdos de Sahin. Ha recordado aquellas tardes que soñaban con tener una niña que se pareciera a ella y un niño valiente como él.

Ese pasado feliz ha vuelto a su mente, haciéndole sentir que está viviendo una vida que no le pertenece y que cada latido de su bebé es un reproche por haber perdido a su gran amor.

En mitad de la consulta, la emoción ha podido conNare. Cuando la doctora le ha preguntado si quería saber si era niño o niña, ella se ha negado. No se siente preparada porque cada latido de ese bebé le recuerda que su vida no es la que ella soñó junto a su gran amor imposible.

Alya, que se ha dado cuenta de que algo iba muy mal, se ha quedado de piedra al ver la reacción de su cuñada. "¿Es por lo que está pasando con Oskan?", le ha preguntado. Entonces ha llegado la confesión: Nare ha reconocido que le encantaría que ese hijo fuera de Sahin y no de su marido. Es una verdad que la está matando por dentro, porque mirar esa ecografía es ver el futuro que nunca tendrá con el hombre que ama.