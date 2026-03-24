“¡Nadie decidirá por mí!”: Alya estalla cuando intentan convertirla en una esposa sumisa

Alya se ha cansado de que decidan por ella y ha hablado claro: piensa volver a trabajar como médico. "No voy a depender de ti", le ha gritado a Cihan frente a su suegra, dejando claro que su sueldo y su carrera son lo único que le darán la libertad que le han robado en esa casa. Alya no quiere ser una mantenida, quiere recuperar la vida que tenía antes de este infierno.

Pero Sadakat, con toda su maldad, ha intentado cortarle las alas de golpe. "La mujer de un líder no puede trabajar", ha dicho, sacando a relucir esas normas machistas y antiguas que tanto odiamos. Para su suegra, Alya es solo una propiedad del clan que debe estar encerrada y calladita. Sin embargo, Alya no se ha achantado y le ha recordado a todo el mundo que ella es una profesional y que nadie tiene derecho a prohibirle ejercer su vocación en Mardin.

Lo más fuerte ha sido cuando Cihan ha intentado "defenderla" a su manera, diciendo que él es quien decide lo que ella hace o deja de hacer. Entonces, Alya se ha sentido como una marioneta entre los dos y ha estallado: "Si hay alguien que puede decidir si trabajo o no, esa persona soy yo". No está dispuesta a que su marido la trate como a una niña pequeña ni como un objeto que está bajo su "protección", ella es dueña de sus pasos.

La pelea se ha vuelto todavía más sucia cuando Sadakat ha hecho un comentario rastrero sobre su noche de bodas. La matriarca le ha echado en cara que, como no han dormido juntos de verdad, todavía no es una mujer de los Albora a ojos de la ley del clan: "Será tu mujer cuando tenga un hijo tuyo".

Alya ha dejado claro que no piensa dar ni un paso atrás: va a ser doctora en Mardin y nadie, ni su marido ni su suegra, podrá impedírselo. Se ha convertido en un símbolo de lucha contra esas leyes injustas que intentan anular a las mujeres.