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EN TIERRA LEJANA
Cihan interviene en plena revuelta y toma el control para proteger a Alya
En tierra lejana, Cihan reacciona con firmeza para sacar a Alya del peligro ante todos los presentes.
La situación se descontrola durante una revuelta y Cihan aparece para rescatar a Alya en medio del caos. Su intervención sorprende a quienes presencian la escena y deja clara la autoridad que ejerce ante el resto.
Tras lo ocurrido, la relación entre ambos da un nuevo paso mientras aumentan las tensiones a su alrededor. El episodio también muestra cómo los conflictos continúan creciendo entre varios personajes de la serie.
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