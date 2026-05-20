Cihan interviene en plena revuelta y toma el control para proteger a Alya

La situación se descontrola durante una revuelta y Cihan aparece para rescatar a Alya en medio del caos. Su intervención sorprende a quienes presencian la escena y deja clara la autoridad que ejerce ante el resto.

Tras lo ocurrido, la relación entre ambos da un nuevo paso mientras aumentan las tensiones a su alrededor. El episodio también muestra cómo los conflictos continúan creciendo entre varios personajes de la serie.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas