Cihan se sincera como nunca y desvela la verdadera razón que le ha alejado del amor durante años

La tensión entre Alya y Cihan da paso a uno de los momentos más íntimos de En tierra lejana. Después de reprocharle su actitud hacia Mine, la doctora insiste en comprender por qué rechaza cualquier vínculo amoroso, pese al sufrimiento que provoca a quienes le rodean.

Ante la insistencia de Alya, Cihan termina bajando la guardia y revela el miedo que ha marcado su vida. Lejos de mostrarse indiferente, reconoce que aprendió a protegerse de los sentimientos para evitar el dolor de perder a las personas que ama, dejando al descubierto una faceta desconocida de su personalidad.

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