Hasan defiende a Fikriye frente a Sadakat: "Ahora también forma parte de esta familia"

Sadakat ha descubierto que Hasan ha decidido acoger a Fikriye en su casa y no ha tardado en enfrentarse a él. Muy enfadada, le ha reprochado que esconda precisamente a la mujer que tantos problemas ha causado a la familia Albora.

Hasan ha intentado calmarla explicándole que encontró a Fikriye sola, muy enferma y desorientada. "No podía dejarla tirada. Es la madre de tu nuera y ahora también forma parte de esta familia", le ha respondido.

Pero Sadakat no ha querido escuchar razones. Incluso le ha preguntado si Fikriye había intentado acercarse a él, algo que ha dejado a Hasan sorprendido. Él le ha asegurado que solo la había ayudado por humanidad y nada más.

Cuando parecía que la discusión terminaba, Sadakat ha encontrado una fotografía de Halis entre las cosas de Hasan. Él le ha explicado que Fikriye la había cogido porque le llamó la atención y que después la había tirado a la basura.

Ese pequeño detalle ha hecho saltar todas las alarmas de Sadakat. ¿Está a punto de descubrir que fue la madre de Alya quien le dijo a Halis dónde estaba Boran?Antes de marcharse, la matriarca ha hecho una última advertencia a su hermano. Le ha dejado claro que no quiere verlo demasiado cerca de Fikriye y le ha avisado de que, si sigue implicándose, lo enviará de vuelta al pueblo.

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