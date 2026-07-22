Descubre a los Vicho, la nueva familia de moda en Padre no hay más que uno, la serie

La familia García Loyola llegó a nuestras vidas en 2019 para revolucionar el cine familiar. Padre no hay más que uno se convirtió en un éxito arrollador y, con cinco entregas a sus espaldas, la franquicia ha conquistado a grandes y pequeños durante años.

Sin embargo, el universo creado por Santiago Segura no se ha querido conformar con triunfar en las salas de cine y ahora le ha llegado el turno a Padre no hay más que uno, la serie. Una producción a cargo de Inés de León que cambia por completo los esquemas y presenta a una nueva familia protagonista: los Vicho.

¿Todavía no los conoces? Te presentamos a los nuevos protagonistas.

Mateo y Helena, padres en apuros

Daniel Pérez Prada vuelve a la comedia para ponerse en la piel de Mateo, el padre de la familia Vicho (es importante prestar atención a la pronunciación). Es un fiel convencido de que la “educación consciente” es el camino a seguir y tratará de guiar a sus hijos desde el entendimiento, la conversación abierta y la cercanía. Un auténtico reto que lo llevará a estar contra las cuerdas en más de una ocasión.

Mariam Hernández, también experta en el humor, se convierte en Helena: una madre que decide tomar las riendas de su vida profesional. Tras años fuera del mercado laboral, el personaje acepta un puesto de trabajo con el que pretende mantener a toda la familia. Ahora bien, ¿en qué consiste este empleo? ¡Ni ella misma lo sabe!

Cinco huracanes por amainar

¿Qué sería de esta saga sin niños tan encantadores como terremotos? Padre no hay más que uno, la serie presenta a cinco pequeños que prometen llevar al límite a los padres, profesores y cualquier otro personaje que se ponga de por medio.

Claudio Gallego debuta en una serie para interpretar al hermano mayor, Álex. Es un auténtico genio de la moda y el skincare, llevando la carga sobre sus hombros que todo artista ha de soportar para crear auténticas obras maestras.

Amanda Cárdenas es Teresa, la cabeza pensante. La joven actriz se aleja de su papel como Julia de la Reina en Sueños de libertad para demostrar que la comedia también corre por sus venas.

Luis, mellizo de Teresa, es la verdadera tormenta de la familia. Interpretado por Alberto Salvador, este niño tiene muy poco de inocente. Tanto es así que el aula de castigo se convierte en su lugar predilecto dentro de la escuela. ¡El terror de padres y profesores!

Aunque si hay alguien que da auténtico miedo, esa es Carola. Naia de las Heras se estrena en una serie para mostrar su terrorífica “mirada de pantera”. Sus hermanos son conscientes del impacto que tiene en los demás y no dudan en usarla para salirse siempre con la suya.

Por último, la pequeña Bea (Olivia Guerrero) tiene que conformarse con ser la sombra del resto. Mientras sus hermanos organizan huelgas y demás planes para poner al límite la paciencia de los padres, ella solo quiere jugar. ¿La respuesta que recibe siempre? “¡NO!”.

Abuelas y tíos con buenas intenciones, pero malos resultados

Dicen que no hay ayuda para la crianza como la de las abuelas; no obstante, esto dista significativamente de la realidad en la casa de los Vicho. Y es que cuando se mudan a su pueblo natal, Mateo y Helena tendrán a sus madres siempre dando vueltas por el salón.

Paloma (Miriam Díaz-Aroca) y Juana (Rosario Pardo) son las madres de Mateo y Helena respectivamente. La primera de espíritu libre y la segunda con actitud más tradicional; pero, juntas, servirán para crear más caos que ayuda en el hogar.

En cuanto a los tíos, la familia no encuentra cordura alguna. Ainhoa hará lo posible por ganarse el cariño de los niños, independientemente de la cantidad de regalos que tenga que hacer (aprobados por su cuñado Mateo o no). Toño, a pesar de no ser tío de sangre, es el caradura de la serie, aprovechando la piscina de su buen amigo para darse un baño siempre que le sea posible.

Por último, la creadora de Padre no hay más que uno, la serie se pone en la piel de la hermana de Mateo y compañera de trabajo de Helena: Julia. Inés de León abre las puertas de su oficina a la protagonista y allí se encontrará con un terreno igual de caótico que el de su propia casa.

¿Ganas de conocer a los Vicho? Cada jueves, a las 23:00h, dos nuevos episodios en Antena 3.

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