Cihan abre su corazón y revela la razón que le hizo renunciar al amor durante años

Los próximos episodios estarán marcados por una revelación muy personal de Cihan, que decide explicar por qué llegó a renunciar al amor. Sus palabras permiten comprender mejor los conflictos internos que ha arrastrado durante gran parte de su vida.

Para En Tierra lejana, esta confesión supone un punto de inflexión con el personaje y podría influir en su relación con Alya. El pasado vuelve a cobrar protagonismo en una trama que continúa profundizando en los sentimientos y motivaciones de sus protagonistas.

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