Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 534

Tasio se desvive por Carmen… ¡se siente culpable tras volver a besar a Paula!

El joven sabe que ha metido la pata y quiere arreglarlo con su mujer cómo sea.

Tasio se desvive por Carmen… ¡se siente culpable tras volver a besar a Paula!

Publicidad

Tasio ha vuelto a caer en la tentación y ha besado a Paula. Aunque el joven está hecho un lío, no quiere perder a su mujer y, tras una cena fuera, le propone a Carmen otra cita romántica.

Algo que le sorprende y mucho a Carmen. Está convencida de que algo le pasa a Tasio y le pide explicaciones.

Sin embargo, Tasio prefiere guardar silencio, aunque se siente muy culpable por ese beso con Paula que no debería haber pasado.

El joven De la Reina, para acallar la culpa, intenta reconquistar a Carmen.“Todos cometemos errores y merecemos que todos los errores sean olvidados” ha esclarecido Tasio. Ambos se han mostrado muy cómplices y han recordado la primera vez que se vieron.

La felicidad de ambos está presente a pesar del secreto que esconde Tasio con Paula. ¿Descubrirá Carmen la verdad?

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

Tasio se desvive por Carmen… ¡se siente culpable tras volver a besar a Paula!

Tasio se desvive por Carmen… ¡se siente culpable tras volver a besar a Paula!

Elena Rivera

“Cada proyecto te regala una familia”: el elenco de Perdiendo el juicio habla de su experiencia

Pelayo se cruza con Begoña y cree haber coincidido con Beatriz en algún otro lugar: “Me suena de algo”

Pelayo se cruza con Begoña y cree haber coincidido con Beatriz en algún otro lugar: “Me suena de algo”

Miguel se disculpa con su madre tras descubrir la infidelidad de su padre y le asegura que nunca podrá perdonarlo: “Ha roto tu confianza”
Capítulo 534

Miguel se disculpa con su madre tras descubrir la infidelidad de su padre y le asegura que nunca podrá perdonarlo: “Ha roto tu confianza”

8
En tierra lejana | 6 de abril

Cihan humilla a Demir en el hospital y recupera las escrituras de la casa de Sahin

“Ahora entiendo qué vio en ella”: la confesión más dura de Seyran sobre Diyar
Capítulo 80

“Ahora entiendo qué vio en ella”: la confesión más dura de Seyran sobre Diyar

Seyran se ha sincerado con Suna sobre lo que realmente piensa de la nueva novia de su gran amor.

vlcsnap-2026-04-01-12h33m34s988
Avance | En tierra lejana

Mine intenta esta noche que Alya descubra que es la amante de Cihan, ¿lo conseguirá?

Con Mine fuera de sí y negándose a salir del coche, Cihan tiene que emplearse a fondo para proteger su secreto. ¿Tendrá que sincerarse con Alya?

4

Alya anima a Zerrin a no renunciar a Kaya y Cihan descubre su lado más humano

7

Alya desenmascara el sucio plan de Demir para hundir a los Albora y avisa a Cihan

6

“Te quiero”: la llamada desde la cárcel que refuerza el amor de Kaya y Zerrin

Publicidad