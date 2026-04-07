Tasio se desvive por Carmen… ¡se siente culpable tras volver a besar a Paula!

Tasio ha vuelto a caer en la tentación y ha besado a Paula. Aunque el joven está hecho un lío, no quiere perder a su mujer y, tras una cena fuera, le propone a Carmen otra cita romántica.

Algo que le sorprende y mucho a Carmen. Está convencida de que algo le pasa a Tasio y le pide explicaciones.

Sin embargo, Tasio prefiere guardar silencio, aunque se siente muy culpable por ese beso con Paula que no debería haber pasado.

El joven De la Reina, para acallar la culpa, intenta reconquistar a Carmen.“Todos cometemos errores y merecemos que todos los errores sean olvidados” ha esclarecido Tasio. Ambos se han mostrado muy cómplices y han recordado la primera vez que se vieron.

La felicidad de ambos está presente a pesar del secreto que esconde Tasio con Paula. ¿Descubrirá Carmen la verdad?