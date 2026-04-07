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Capítulo 534

Mabel, destrozada, se enfrenta a su padre: “Pensaste muy poco en tu familia cuando te acostaste con Marisol”

La familia Salazar está rota tras la infidelidad de Pablo y la pequeña de los hermanos ha confrontado a su padre por sus actos.

Mabel, destrozada, se enfrenta a su padre: “Pensaste muy poco en tu familia cuando te acostaste con Marisol”

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Pablo se ha marchado de su casa después de que Nieves se enterase de su lío con Marisol. El cabeza de familia vive una de sus peores situaciones, lejos de su hogar y con su familia en contra.

La hija pequeña del matrimonio ha acudido al despacho de su padre para pedirle explicaciones tras descubrir que le fue infiel a su madre con Marisol. “He descubierto que no eres un héroe y mucho menos un gran hombre” ha incidido Mabel.

El patriarca se ha visto hundido y arrinconado por las palabras de su hija y se ha intentado excusar: “Solo te puedo decir que lo siento”.

Además, Mabel ha mostrado su preocupación por Miguel, quien estaba enamorado de Marisol. Pablo ha suplicado que no se lo contasen.

La situación está muy tensa en la familia y puede pasar de todo… ¿Perdonará Nieves a Pablo? ¿Y sus hijos a su padre?

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