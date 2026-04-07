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En tierra lejana | 6 de abril

Cihan humilla a Demir en el hospital y recupera las escrituras de la casa de Sahin

Un encuentro cargado de tensión donde el líder de los Albora ha dejado en evidencia a su peor enemigo.

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Cihan humilla a Demir en el hospital y recupera las escrituras de la casa de Sahin

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La tensión ha estallado en la cafetería del hospital cuando Cihan ha quedado con Demir para saldar cuentas. El enemigo de los Albora se ha mostrado muy crecido al recibir la llamada de Tufan, asegurando que ya tenía las escrituras de la casa de Sahin en su poder. Demir ha presumido delante de su padre, Nadim, de haberle robado la propiedad a la familia en sus propias narices.

Cihan ha decidido no comer mientras escuchaba las burlas de su rival, manteniendo una calma que ha puesto muy nervioso a Nadim. El jefe de los Albora ha esperado el momento justo para poner el altavoz y llamar a Tufan, pidiéndole que explicara los detalles de la supuesta compraventa. Ha sido entonces cuando la verdad ha salido a la luz delante de todos.

“Los Albora me han apuntado con un arma”, ha confesado Tufan al otro lado del teléfono, confirmando que el plan de Demir se ha ido al traste. Cihan ha relatado cómo sus hombres interceptaron la venta en la notaría y obligaron a Hassan a poner la casa a otro nombre. La cara de Demir se ha quedado de piedra al darse cuenta de que ha perdido la partida de la forma más humillante posible.

Cihan le ha recriminado a Demir su falta de decencia por intentar comprar esas tierras a sus espaldas después de tantos años de conocerse. El líder del clan le ha deseado que aproveche las judías mientras él se marchaba con la satisfacción de haber protegido a los suyos.

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