“¡Dime dónde está ese psicópata!”: Ferit irrumpe en casa de los Kantarci para encontrar a Sinan

El joven Korhan no ha tenido miramientos al encararse con Hazal y el tío de Sinan, gritando a los cuatro vientos que no parará hasta encontrar al "psicópata" que casi acaba con la vida de su exmujer. "¿Dónde escondiste a ese hijo?", ha preguntado mientras los Kantarci intentaban echarle de la vivienda. La situación ha llegado al límite cuando Ayla, rota por el dolor y la culpa, se ha puesto a suplicar clemencia.

En un arranque de sinceridad, la madre de Sinan ha confesado que ella es la responsable del estado mental de su hijo: "Yo puse enfermo a mi hijo, por favor, no le castigues por mi culpa", ha implorado. Ayla ha admitido que ayudó a su hijo a escapar, pero que él, en lugar de huir, ha preferido seguir persiguiendo su obsesión por Seyran.

A pesar de los ruegos de la mujer para que entregue a Sinan a la justicia y no se tome la ley por su mano, Ferit se ha marchado con una advertencia: "Ya le enseñaré yo lo que es la obsesión". ¿Logrará Ferit encontrar a Sinan antes de que cometa una locura o se manchará las manos de sangre para proteger a Seyran?