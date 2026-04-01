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En tierra lejana | 31 de marzo

Kadir se la juega con una mentira para impedir que Pakize acabe casada con otro

La tensión ha llegado a la familia del servicio de los Albora. Anciano está empeñado en que su hija Pakize conozca a un tal Yilmaz para casarse, pero la joven no quiere ni oír hablar del tema.

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Kadir se la juega con una mentira para impedir que Pakize acabe casada con otro

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Cuando parecía que no había escapatoria para Pakize, Kadir ha asegurado que el pretendiente ya tiene un matrimonio religioso con una mujer mayor que él y que hasta tiene dos hijos. Aunque el padre de la joven no se lo terminaba de creer, la duda ha sembrado el pánico: "No vamos a dejar que se case con alguien así", han terminado diciendo tras el susto.

Kadir se ha arriesgado mucho con esta mentira solo para proteger a Pakize, sabiendo perfectamente que ella está enamorada de Sahin en secreto. Aunque le han acusado de "ensuciar el nombre" del muchacho, él se ha mantenido firme diciendo que solo quería que la joven supiera la verdad antes de cometer un error.

Al final, ha conseguido que su padre dé marcha atrás y decida esperar a que venga otro pretendiente mejor. La joven se ha librado por los pelos de una boda, pero la presión de su padre no va a desaparecer tan fácilmente.

Ahora Pakize respira aliviada gracias a Kadir, aunque sabe que su amor por Sahin sigue siendo un secreto que está a punto de estallar. ¿Acabará confesándole su amor?

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