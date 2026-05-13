En tierra lejana: Cihan emociona a Alya con una inesperada sorpresa por su cumpleaños

El protagonista de En tierra lejana prepara un momento muy especial para Alya durante su cumpleaños. Cihan ha organizado un regalo cargado de significado que ha conseguido emocionar a la joven en uno de sus momentos más delicados.

La escena entre ambos vuelve a reflejar la cercanía y complicidad que mantienen en la serie. Alya no ha podido ocultar su emoción al descubrir el detalle preparado por Cihan, un precioso colgante de Ave Fénix, él ha querido hacer de ese día una fecha inolvidable para ella.