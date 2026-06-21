La inesperada enfermedad de Fikriye une los destinos de Alya y Cihan como nunca antes

El destino parece empeñado en cruzar los caminos de los protagonistas de En tierra lejana, incluso en los momentos más oscuros. Tras las recientes tensiones y secretos que habían dinamitado la estabilidad en la mansión, el avance de los nuevos episodios revela un impactante suceso que cambiará por completo el rumbo de los acontecimientos: el delicado estado de salud de Fikriye. Esta alarmante situación médica caerá como un jarro de agua fría sobre el clan, desatando una honda preocupación en todo su entorno.

Lejos de fragmentar aún más las frágiles alianzas de la familia, esta dolorosa emergencia actuará como un inesperado bálsamo entre Alya y Cihan. Conmovidos por la vulnerabilidad de Fikriye, ambos se verán obligados a dejar a un lado el orgullo y los reproches del pasado para apoyarse mutuamente en mitad de la tormenta. Este acercamiento forzado por la adversidad promete propiciar una intimidad inédita entre la pareja, demostrando que, a pesar de las mentiras y las heridas abiertas, el hilo invisible que los une sigue siendo indestructible ante las verdaderas tragedias.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas