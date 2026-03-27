“¡Está riquísima!”: Cihan se rinde ante los encantos de Alya en la cocina

La cocina de los Albora ha vivido hoy uno de los momentos más tranquilos y tiernos. Alya se ha puesto el delantal para prepararle una sopa de tomate a su hijo, contando con la ayuda de Pakize y Umu.

Las criadas se han quedado sorprendidas al verla entre fogones, porque no están acostumbradas a que la señora de la casa baje a cocinar con ellas. Pero Alya ha dejado claro que le gusta hacer las cosas por sí misma y hasta ha propuesto comer todos juntos en la misma mesa.

En mitad de la cocina ha aparecido Cihan y el pequeño se ha empeñado en que su tío probara la sopa de tomate de su madre. Alya ha servido los platos con cuidado y les ha avisado de que la sopa quemaba un poco. Cuando Cihan la ha probado, se ha llevado una sorpresa de las buenas. Después de la primera cucharada, no ha podido esconderlo más y ha reconocido que estaba deliciosa.

Durante la cena, el niño le ha recordado a Cihan una promesa que tenían pendiente: ir a visitar sus tierras. El pequeño ha dicho que se aburre de estar encerrado en la mansión y que quiere salir, correr y vivir una aventura. Cihan, mucho más relajado que de costumbre, le ha prometido que irán en cuanto las cosas se calmen un poco.