Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

En tierra lejana | 24 de marzo

“¡Está riquísima!”: Cihan se rinde ante los encantos de Alya en la cocina

El líder de los Albora se ha quedado sin palabras al descubrir que su mujer tiene un talento oculto que le ha conquistado el estómago.

“¡Está riquísima!”: Cihan se rinde ante los encantos de Alya en la cocina

Publicidad

La cocina de los Albora ha vivido hoy uno de los momentos más tranquilos y tiernos. Alya se ha puesto el delantal para prepararle una sopa de tomate a su hijo, contando con la ayuda de Pakize y Umu.

Las criadas se han quedado sorprendidas al verla entre fogones, porque no están acostumbradas a que la señora de la casa baje a cocinar con ellas. Pero Alya ha dejado claro que le gusta hacer las cosas por sí misma y hasta ha propuesto comer todos juntos en la misma mesa.

En mitad de la cocina ha aparecido Cihan y el pequeño se ha empeñado en que su tío probara la sopa de tomate de su madre. Alya ha servido los platos con cuidado y les ha avisado de que la sopa quemaba un poco. Cuando Cihan la ha probado, se ha llevado una sorpresa de las buenas. Después de la primera cucharada, no ha podido esconderlo más y ha reconocido que estaba deliciosa.

Durante la cena, el niño le ha recordado a Cihan una promesa que tenían pendiente: ir a visitar sus tierras. El pequeño ha dicho que se aburre de estar encerrado en la mansión y que quiere salir, correr y vivir una aventura. Cihan, mucho más relajado que de costumbre, le ha prometido que irán en cuanto las cosas se calmen un poco.

“Lloré muchísimo”: la confesión de Cihan Deniz que destroza el corazón de Alya

“Lloré muchísimo”: la confesión de Cihan Deniz que destroza el corazón de Alya

Antena 3» Series» En tierra lejana

Publicidad

Series

Sueños de libertad gana el Premio a mejor guion de serie diaria en los Premios ALMA

Sueños de libertad gana el Premio a mejor guion de serie diaria en los Premios ALMA

“¡Está riquísima!”: Cihan se rinde ante los encantos de Alya en la cocina

“¡Está riquísima!”: Cihan se rinde ante los encantos de Alya en la cocina

César le cuenta la verdad a Amanda: plagio la tesis de su amigo

César le cuenta la verdad a Amanda: plagió la tesis de su amigo

Amanda descubre la verdad sobre el amigo de César y Jaime
Mejores momentos | Capítulo 7

¿Quién es Iker? Amanda descubre la verdad sobre el amigo de César y Jaime

“Estoy embarazada”: la confesión de Sara que cambia los planes de César
Mejores momentos | Capítulo 7

“Estoy embarazada”: la confesión de Sara que cambia los planes de César

El secreto de Barbie que deja a Bosco sin palabras
Mejores momentos | Capítulo 7

El secreto de Barbie que deja a Bosco sin palabras

Cuando por fin se atreve a dar el paso, Bosco se encuentra con una verdad que no esperaba.

Gabriel se molesta cuando César aparece inesperadamente en el despacho
Mejores momentos | Capítulo 7

Gabriel se molesta cuando César aparece inesperadamente en el despacho

Amanda ha encontrado el segundo móvil de Jaime en casa de su exmarido… y no duda en llevarlo al despacho para extraer información.

Rodolfo Sancho en Entre tierras

Así se grabó la escena más especial de María y Toscano en Entre tierras: “Estuvimos súper hidratados”

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Valentina sufre un ataque de pánico por culpa de Álvaro

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Valentina sufre un ataque de pánico por culpa de Álvaro

Capítulo 527 de Sueños de libertad; 26 de marzo: Nieves busca apoyo en Begoña tras enterarse de la traición de Pablo

Capítulo 527 de Sueños de libertad; 26 de marzo: Nieves busca apoyo en Begoña tras enterarse de la traición de Pablo

Publicidad