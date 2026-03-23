Cihan deja sola a Alya en su noche de bodas para irse con su amante

La noche de bodas de Cihan no ha terminado con Alya, sino en casa de Mine. Después del caos vivido en la mansión y de la presión asfixiante de Sadakat, él ha preferido huir de los problemas y refugiarse en brazos de su amante.

Mine, consumida por los celos, no ha tardado en poner sobre la mesa el miedo que más la atormenta. “¿Y si te enamoras de ella?”, le ha preguntado.

Pero Cihan ha sido tajante. Para tranquilizarla, le ha recordado que ya estuvo casado una vez y nunca se enamoró. “Alya me odia, estate tranquila”, le ha dicho, dejando claro que para él esa boda no es más que un papel sucio impuesto por las circunstancias.

La conversación se ha tensado todavía más cuando Mine ha sacado el verdadero plan de Sadakat. Sabe perfectamente que la matriarca está obsesionada con conseguir otro heredero varón para el clan y ha intentado marcar su territorio: "¿A lo mejor yo le doy uno?".

Entre copas, Cihan ha dejado claro que su hijo es Cihan Deniz y no piensa dejar que nadie le presione con el tema de tener hijos. Solo quiere beber y olvidar que se ha casado con su cuñada para cumplir con la voluntad de su hermano.