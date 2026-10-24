Ecmel ejecuta su venganza y secuestra al pequeño Cihan Deniz

La tensión en En tierra lejana alcanza su punto más crítico después de que Ecmel, cegado por el dolor y la rabia tras lo ocurrido con Sahin, decida ir un paso más allá en su ofensiva contra el clan rival. Buscando infligirles el mismo sufrimiento que él padece, el villano intercepta y secuestra al pequeño Cihan Deniz, amenazándolo directamente con un arma de fuego.

Mientras la familia Albora se enfrenta a una situación límite y contrarreloj para rescatar al niño sano y salvo, la amenaza de Ecmel pone de manifiesto que está dispuesto a cruzar cualquier línea con tal de destruir por completo a sus enemigos.