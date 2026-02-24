“¡Mamá, te echo de menos!”: el desgarrador silencio de Alya ante la llamada de su hijo

El pequeño Cihan Deniz no puede más. Rodeado de lujos pero lejos del calor de su madre, el niño ha buscado refugio en su tío: “Tío Cihan, quiero ver a mamá, echo de menos a mamá”. Entre súplicas, ha conseguido que Cihan marque el número de Alya, esperando escuchar su voz al otro lado. Pero lo que iba a ser un alivio se ha convertido en una tortura para ambos.

Al ver la llamada, Alya ha descolgado, pero se ha quedado completamente muda. Escuchar a su "príncipe" gritando “¡Mamá, mamá!” ha sido como una puñalada en el pecho. La joven ginecóloga, rota de dolor y atrapada en una situación imposible, ha preferido guardar silencio. No es que no quiera hablarle, es que el nudo en su garganta no la deja respirar y sabe que, si habla, el sufrimiento del niño será aún mayor. No sabe qué decirle ni cómo explicarle que los Albora la han echado como a una extraña.

La tensión ha subido de tono cuando Cihan ha cogido el teléfono al ver que Alya no respondía. En ese momento, la fuerza de la madre ha salido a flote para decirle: “Cuelga el teléfono”. Alya no quiere que su hijo sea un rehén de las llamadas de los Albora ni que su llanto sirva para que Cihan se regodee en su poder. Prefiere el silencio antes que alimentar una farsa que está destrozando la vida de su pequeño.