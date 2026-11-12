"¿Puedo llamaros papá a los dos?": Cihan Deniz deja claro que no quiere elegir entre Boran y Cihan

Cihan Deniz ha vuelto a ver a Boran, esta vez más tranquilo que en su primer encuentro, cuando se asustó al verlo aparecer por sorpresa. El niño le ha explicado que, después de hablar con sus padres, ha entendido todo lo que ha ocurrido y que pensaba que había muerto.

Boran le ha pedido perdón por haberlo asustado y le ha confesado cuánto lo había echado de menos. Sin embargo, Cihan Deniz le ha contado que, cuando Cihan se convirtió en su padre, su corazón dejó de dolerle tanto. Ahora siente que tiene a los dos.

El momento más delicado ha llegado cuando el pequeño le ha preguntado a Cihan si puede llamar papá a los dos. Él le ha dicho que puede hacerlo como quiera, pero para Boran no resulta tan fácil aceptar que su hijo comparta ese vínculo.