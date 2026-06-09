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En tierra lejana | Capítulo del 8 de junio

Cihan pierde la paciencia y obliga a Alya a meterse en su cama

Después de retirar el sofá donde la doctora dormía cada noche, Cihan se ha encontrado con una nueva sorpresa que lo ha sacado de quicio.

Cihan pierde la paciencia y obliga a Alya a meterse en su cama

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Al entrar por la noche en la habitación, Cihan se ha quedado de piedra al ver que Alya había colocado un colchón en el suelo con tal de no utilizar la cama nueva. Perdiendo los estribos, se ha acercado para despertarla: "Señor, dame paciencia, que si no... Eh, Alya. Venga, levanta. ¿Pero qué haces? Métete en la cama".

La doctora, molesta por haberla despertado, se ha revuelto de inmediato: "¿Cihan, qué quieres? ¿Qué estás haciendo? Estaba dormida. ¿Por qué me despiertas?". Pero él, firme en su postura, ha seguido insistiendo para que se levantara de ahí.

La discusión ha subido de tono rápidamente con Alya plantándole cara sin ningún miedo: "Vete a dormir y déjame en paz. Ya te he dicho que no me despiertes para obligarme. No quiero. ¿Por qué insistes? Déjalo ya. Y tráeme mi sillón de una vez".

Al ver que su esposa volvía a reclamar el sofá verde, Cihan ha intentado negociar y ha prometido traérselo de nuevo si aceptaba dormir en la cama. Ha sido entonces cuando él, completamente harto de la tozudez de Alya y sin intención de seguir discutiendo, ha perdido la poca paciencia que le quedaba. La ha empujado hasta la cama y le ha echado una manta por encima para que se quedara allí: "Usa la cama, no me vuelvas loco".

Es evidente que él siempre está pendiente de ella y quiere cuidarla. ¿Cuánto tiempo habrá que esperar para escuchar otro ‘te quiero’?

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