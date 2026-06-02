Cihan encañona a Sedat y le hace una amenaza de muerte: “Vivirás si me obedeces”

El encuentro ha sido tenso desde el minuto uno. Los hombres del clan han rodeado a Sedat en un paraje. Cuando Cihan ha aparecido, ha ordenado bajar las armas para tenerlo a tiro y hacerle una advertencia. Sin rodeos, le ha dejado claro las normas: "No te acercarás a Kaya, no tocarás a Sahin y aceptarás el dinero para compensar lo de tu padre".

Al ver que Sedat no está dispuesto a dar su brazo a torcer y que solo quiere venganza, Cihan ha ido más allá: "Si haces lo que te digo, vivirás. De lo contrario...". Un disparo a la nada ha sido más que suficiente para que Sedat entendiera lo que estaba en juego. Le ha exigido que lo mire a los ojos y que, si necesita consultar con sus mayores, que lo haga, pero con un aviso mientras le ponía la pistola en la cabeza: "No olvides con quién estás tratando".

La advertencia ha sido clara. Cihan no está dispuesto a permitir que Sedat siga moviéndose a sus anchas ni poniendo en peligro a los suyos. Ahora la pelota está en el tejado de Sedat, quien tendrá que decidir si acepta las condiciones o si se arriesga a desafiarlo.

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