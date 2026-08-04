"Debemos decir 'te quiero' mientras podamos": Alya emociona con la reflexión más dura de su vida

Después del entierro de Fikriye, Alya no ha sido capaz de entrar en la mansión. La joven se ha refugiado en el coche de su madre, que seguía aparcado frente a la casa, completamente rota por el dolor. Al verla desaparecer, Cihan ha ido tras ella y, al encontrarla llorando en el interior del vehículo, se ha sentado a su lado para acompañarla.

Alya le ha confesado el gran arrepentimiento con el que tendrá que vivir para siempre. "Eso es lo que he hecho, callarme todo. Estaba furiosa, me tragué la rabia... Yo siempre la he querido. Pero cómo iba a decírselo si no podía. Nunca le dije lo mucho que la quería", ha reconocido, destrozada por no haber sido capaz de expresar sus sentimientos a su madre antes de perderla.

Cihan ha intentado aliviar su culpa recordándole que Fikriye murió sabiendo la verdad. "Puso todo en orden antes de morirse. Se ha muerto sabiendo que la querías. Le dijiste 'mamá'. Ha muerto habiendo hecho las paces contigo", le ha dicho para tranquilizarla.

La joven también ha reflexionado sobre todo aquello que nunca llegaron a decirse. "Si no lo dices, no significa nada. Amar en silencio no cuenta. Debemos decir 'te quiero' mientras podemos", ha lamentado.

Todavía emocionada, Alya ha recordado el fuerte carácter de su madre. "Dijo que no se iría y así fue. Qué testaruda... A pesar de todo, no se fue. Genio y figura", ha dicho, despidiéndose de ella por última vez.

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