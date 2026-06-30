En tierra lejana | 29 de junio
Cihan Deniz se sale con la suya: obliga a Alya y Cihan a dormir juntos por primera vez
La insistencia del pequeño tras el susto del río ha terminado por romper todas las barreras entre sus padres, obligándolos a dormir juntos por primera vez en la misma cama.
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La noche más difícil para los Albora ha terminado de la manera más inesperada. Después de las emociones tan fuertes del día, Alya y Cihan se disponían a dejar al niño descansando en su habitación, pero Cihan Deniz no estaba dispuesto a quedarse solo y los ha sorprendido, preguntando: "¿Dormís conmigo?".
Aunque al principio los dos han intentado escaquearse y buscar excusas para marcharse a sus respectivos cuartos, el pequeño se ha plantado. Con una ternura que ha derretido la resistencia de ambos, ha insistido con todas sus fuerzas para cumplir su gran sueño: "Porfa, papá, venga, vamos a dormir los tres".
Alya ha intentado mantener las distancias sugiriendo que Cihan se quedara a solas con el niño mientras ella se marchaba a otra habitación, pero las quejas del pequeño la han obligado a recular. Al ver que no había forma de convencerlo de lo contrario, Cihan ha terminado cediendo con una sonrisa cómplice: "Bueno, si es lo que quieres. Hazme un hueco".
Abrazados en la misma cama y dejando atrás los rencores, Alya y Cihan han escuchado las palabras más deseadas del niño antes de cerrar los ojos: "Buenas noches, mami. Buenas noches, papá". Sin duda, un hito que marca un antes y un después en su matrimonio. ¿Será este el paso definitivo para convertirse en una familia de verdad?
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