¡Sin piedad! La aterradora reacción de Sinan que deja claro el peligro que corre Seyran

¡Se le cae la careta! Sinan ha ido a la mansión que le gustaba a Seyran, pero no para comprarla, sino para urdir una trampa. Quería presionar al agente inmobiliario para que le mintiera a Seyran y le dijera que la casa no estaba disponible. ¿Para qué? Para obligar a su mujer a quedarse a vivir en la casa de los Kantarci y no disgustar a su madre.

Pero el plan le ha salido fatal. El agente, sin saber que estaba ante un hombre peligroso, le ha dicho la verdad: Ferit estuvo allí con Seyran y fue él quien le dio su número. Al oír el nombre de su rival y ver que su manipulación se iba al traste, Sinan ha estallado y se ha abalanzado sobre el hombre dándole una paliza tremenda mientras gritaba: "¡¿Vieron esta casa juntos?!".

Su guardaespaldas ha tenido que intervenir para separarlos y amenazar a la víctima para que se calle: “Esto queda entre nosotros si no quieres que te pase algo peor”. Sinan, fuera de sí, ha dejado claro que su fachada de marido perfecto es mentira.

Ahora, consumido por los celos, solo piensa en qué hacer con Seyran tras descubrir que estuvo a solas con Ferit. ¡La verdadera cara de Sinan ha salido a la luz y es aterradora!