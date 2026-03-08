Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 77

La mentira de Sinan sale cara: Seyran firma con Ferit y vuelven a trabajar juntos

La jugada le ha salido fatal a Sinan. Tras intentar engañar a su mujer con una mentira sobre su nueva casa, Seyran ha reaccionado de la forma más inesperada: yendo a la reunión de Ferit con los inversores para recuperar su carrera y su libertad.

Ferit y Seyran

Publicidad

La gran mentira de Sinan ha saltado por los aires. Justo cuando Seyran estaba más ilusionada con su nueva mansión, su marido le ha soltado una excusa barata: una supuesta avería va a retrasar la mudanza al menos tres meses.

La realidad es mucho peor; Sinan quiere que Seyran se quede en casa de su madre, Ayla, para tenerla controlada. Pero lo que él no se esperaba es que este engaño fuera la chispa que encendiera la rebeldía de su esposa, que ha decidido que nadie más va a decidir por ella.

Mientras tanto, Ferit se encuentra en un callejón sin salida. Por un lado, el abuelo de Diyar ha dado un ultimátum: o pide su mano ya para oficializar la relación, o se acabó. Por otro, los inversores estaban a punto de romper el trato en la reunión porque no se fían de una colección diseñada solo por él. Justo cuando Ferit se sentía acorralado y veía que su futuro profesional se iba a la borda, ¡Seyran ha aparecido por la puerta dispuesta a todo!

Contra todo pronóstico, Seyran se ha presentado en la empresa para luchar por sus sueños. Ha llegado decidida a firmar el contrato que la une de nuevo a los Korhan para diseñar la colección juntos. ¡Vuelven a ser equipo! El diseño ha vuelto a unir a la pareja y ahora ni las mentiras de Sinan ni las condiciones de la familia de Diyar van a poder frenar la tormenta que se avecina en el taller.

Ferit y Diyar

Ferit vuelve a caer en sus demonios y Diyar lo rescata en el momento más triste

Antena 3» Series» Una nueva vida

Publicidad

Series

Ferit y Seyran

La mentira de Sinan sale cara: Seyran firma con Ferit y vuelven a trabajar juntos

Ferit y Seyran

“Tu color es el rojo”: la ardiente confesión de Ferit a Seyran mientras diseñan un anillo juntos

Tasio y Paula en el capítulo 515 de Sueños de libertad

Avance semanal de Sueños de libertad: Primeros besos y un esperado 'sí, quiero' que lo cambiará todo

Cloe, una referente en la lucha por los derechos de la mujer en Sueños de Libertad
Día de la mujer

Cloe, una referente en la lucha por los derechos de la mujer en Sueños de libertad

Bahar
Día internacional de la mujer

El viaje emocional de Bahar que resume la lucha de tantas mujeres este 8M

Diyar
Avance

“Solo quería tener hijos contigo”: Ferit se lo confiesa esta noche a Seyran… ¡y Diyar lo escucha todo!

Sin saber que su novia los está viendo, Ferit baja la guardia ante Seyran y le confiesa su secreto más íntimo: que sus ganas de ser padre solo existían junto a ella.

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Damián trata de convencer a Digna para adelantar la boda
Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Damián trata de convencer a Digna para adelantar la boda

El patriarca no puede esperar más para pasar por el altar con la mujer de su vida.

Amanda

“Te aseguro que estaba vivo cuando lo dejé”: Amanda se acerca a la verdad en el próximo capítulo de Perdiendo el juicio

Carlos Troya nos desvela cómo es Salva, su personaje de Sueños de libertad: "Oculta un gran dolor y un gran pesar por las injusticias"

Carlos Troya desvela cómo es Salva, su personaje en Sueños de libertad: "Oculta un gran dolor y un gran pesar por las injusticias"

La boda más esperada llega la próxima semana a Sueños de libertad: ¡Digna y Damián por fin se casan!

La boda más esperada llega la próxima semana a Sueños de libertad: ¡Digna y Damián por fin se casan!

Publicidad