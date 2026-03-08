La mentira de Sinan sale cara: Seyran firma con Ferit y vuelven a trabajar juntos

La gran mentira de Sinan ha saltado por los aires. Justo cuando Seyran estaba más ilusionada con su nueva mansión, su marido le ha soltado una excusa barata: una supuesta avería va a retrasar la mudanza al menos tres meses.

La realidad es mucho peor; Sinan quiere que Seyran se quede en casa de su madre, Ayla, para tenerla controlada. Pero lo que él no se esperaba es que este engaño fuera la chispa que encendiera la rebeldía de su esposa, que ha decidido que nadie más va a decidir por ella.

Mientras tanto, Ferit se encuentra en un callejón sin salida. Por un lado, el abuelo de Diyar ha dado un ultimátum: o pide su mano ya para oficializar la relación, o se acabó. Por otro, los inversores estaban a punto de romper el trato en la reunión porque no se fían de una colección diseñada solo por él. Justo cuando Ferit se sentía acorralado y veía que su futuro profesional se iba a la borda, ¡Seyran ha aparecido por la puerta dispuesta a todo!

Contra todo pronóstico, Seyran se ha presentado en la empresa para luchar por sus sueños. Ha llegado decidida a firmar el contrato que la une de nuevo a los Korhan para diseñar la colección juntos. ¡Vuelven a ser equipo! El diseño ha vuelto a unir a la pareja y ahora ni las mentiras de Sinan ni las condiciones de la familia de Diyar van a poder frenar la tormenta que se avecina en el taller.