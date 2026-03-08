“Tu color es el rojo”: la ardiente confesión de Ferit a Seyran mientras diseñan un anillo juntos

Ha sido un momento mágico y lleno de tensión. Seyran y Ferit se han puesto a dibujar juntos un anillo y el resultado ha sido impresionante. Ferit se ha quedado de piedra al ver los trazos de Seyran y ha reconocido que, aunque lo ha dibujado con su lápiz, el diseño tiene vida propia.

"Es como el día y la noche, el fuego y el agua", ha dicho emocionado al recordar las enseñanzas del maestro Najib sobre cómo dos personas opuestas se pueden complementar.

Pero lo más fuerte ha venido cuando han hablado del color de la piedra. Seyran ha sugerido el azul, buscando quizás esa paz que no tiene, pero Ferit se ha negado. Él sabe que ella no es azul: "Tus líneas son apasionadas, ardientes... este anillo es para hacer sangrar". Para él, el color de Seyran es el rojo, el color de la sangre y de la pasión.

El joven ha intentado por todos los medios ilusionarla para que vuelvan a trabajar codo con codo. Ha querido que ella vea el talento tan increíble que tiene y que no lo puede tirar a la basura. Sin embargo, el miedo de Seyran ha vuelto a aparecer y ha cambiado de tema.

Pero, como si fuera una broma pesada del destino, Sinan le ha regalado a Seyran un anillo de pedida precisamente con una piedra azul. Mientras Ferit ve en ella el fuego y el rojo de la pasión, Sinan intenta atarla a un azul que simboliza una calma que Seyran no siente. ¡Ferit la conoce demasiado bien y ella ya no puede ocultar que, aunque lleve un anillo azul en el dedo, su corazón sigue siendo rojo Korhan!