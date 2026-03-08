Antena3
Capítulo 77

“Tu color es el rojo”: la ardiente confesión de Ferit a Seyran mientras diseñan un anillo juntos

Seyran ha ido al taller de Ferit y lo que ha pasado allí ha dejado claro que el fuego entre ellos no se ha apagado.

Ha sido un momento mágico y lleno de tensión. Seyran y Ferit se han puesto a dibujar juntos un anillo y el resultado ha sido impresionante. Ferit se ha quedado de piedra al ver los trazos de Seyran y ha reconocido que, aunque lo ha dibujado con su lápiz, el diseño tiene vida propia.

"Es como el día y la noche, el fuego y el agua", ha dicho emocionado al recordar las enseñanzas del maestro Najib sobre cómo dos personas opuestas se pueden complementar.

Pero lo más fuerte ha venido cuando han hablado del color de la piedra. Seyran ha sugerido el azul, buscando quizás esa paz que no tiene, pero Ferit se ha negado. Él sabe que ella no es azul: "Tus líneas son apasionadas, ardientes... este anillo es para hacer sangrar". Para él, el color de Seyran es el rojo, el color de la sangre y de la pasión.

El joven ha intentado por todos los medios ilusionarla para que vuelvan a trabajar codo con codo. Ha querido que ella vea el talento tan increíble que tiene y que no lo puede tirar a la basura. Sin embargo, el miedo de Seyran ha vuelto a aparecer y ha cambiado de tema.

Pero, como si fuera una broma pesada del destino, Sinan le ha regalado a Seyran un anillo de pedida precisamente con una piedra azul. Mientras Ferit ve en ella el fuego y el rojo de la pasión, Sinan intenta atarla a un azul que simboliza una calma que Seyran no siente. ¡Ferit la conoce demasiado bien y ella ya no puede ocultar que, aunque lleve un anillo azul en el dedo, su corazón sigue siendo rojo Korhan!

Toda historia tiene dos narradores: Esta noche conocemos la versión de Ferit sobre su ruptura con Seyran

Kazim

¡De chófer a heredero! Kazim se frota las manos con el secreto que Abidin todavía ignora

Ferit y Seyran

La mentira de Sinan sale cara: Seyran firma con Ferit y vuelven a trabajar juntos

Ferit y Seyran

Tasio y Paula en el capítulo 515 de Sueños de libertad
Semana del 9 al 13 de marzo

Avance semanal de Sueños de libertad: Primeros besos y un esperado 'sí, quiero' que lo cambiará todo

Cloe, una referente en la lucha por los derechos de la mujer en Sueños de Libertad
Día de la mujer

Cloe, una referente en la lucha por los derechos de la mujer en Sueños de libertad

Bahar
Día internacional de la mujer

El viaje emocional de Bahar que resume la lucha de tantas mujeres este 8M

Bahar no solo renace en la ficción: su historia de dolor, resistencia y valentía refleja el camino de tantas mujeres que, como ella, han tenido que reconstruirse para seguir adelante. Este 8M, su viaje emocional se convierte en un espejo colectivo de lucha y empoderamiento.

Diyar
Avance

“Solo quería tener hijos contigo”: Ferit se lo confiesa esta noche a Seyran… ¡y Diyar lo escucha todo!

Sin saber que su novia los está viendo, Ferit baja la guardia ante Seyran y le confiesa su secreto más íntimo: que sus ganas de ser padre solo existían junto a ella.

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Damián trata de convencer a Digna para adelantar la boda

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Damián trata de convencer a Digna para adelantar la boda

Amanda

“Te aseguro que estaba vivo cuando lo dejé”: Amanda se acerca a la verdad en el próximo capítulo de Perdiendo el juicio

Carlos Troya nos desvela cómo es Salva, su personaje de Sueños de libertad: "Oculta un gran dolor y un gran pesar por las injusticias"

Carlos Troya desvela cómo es Salva, su personaje en Sueños de libertad: "Oculta un gran dolor y un gran pesar por las injusticias"

