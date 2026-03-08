¡De chófer a heredero! Kazim se frota las manos con el secreto que Abidin todavía ignora

¡Donde pone el ojo, pone la bala! Kazim ha cambiado radicalmente su actitud con Abidin. Ahora que sabe que su yerno es en realidad un Korhan, el sobrino perdido del mismísimo Halis, el patriarca ha decidido invitarle a comer un auténtico kebab de su tierra para ganarse su confianza. "Yerno, ese es mi hombre", le ha dicho mientras intentaba escarbar en su pasado para sacar tajada.

Pero Abidin, fiel a su humildad, le ha recordado de dónde viene sin sospechar siquiera la sangre noble que corre por sus venas. "No tengo a nadie, crecí en un orfanato", le ha confesado. Abidin le ha contado cómo se quedó solo siendo apenas un niño, cómo tuvo que buscarse la vida en la calle sin ayuda de nadie y cómo terminó alistándose en el ejército.

Kazim, aunque ha fingido lástima diciendo que él también sabe lo que es que no te quieran, no ha perdido detalle. Le ha brillado la mirada al pensar que tiene a un Korhan bajo su control, aunque Abidin siga creyendo que es un huérfano sin pasado. ¿Cuánto tardará Kazim en soltar la bomba de que su yerno es el sobrino de Halis?