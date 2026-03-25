“¡A callar!”: Cihan pone fin a la pelea entre Alya y Sadakat tirándolo todo al suelo

Nada más entrar Alya en el salón con su hijo y Pakize, Sadakat la ha echado de la cena. “Tú no vas a entrar aquí, lárgate”, le ha gritado, dejando claro que el niño era bienvenido, pero que a su nuera no quería verla ni en pintura.

Pero Alya no se ha achantado y le ha plantado cara a su suegra. “Si yo no puedo estar aquí, mi hijo tampoco”, ha respondido, diciendo que no iba a permitir que usaran al pequeño para humillarla.

Entre gritos y reproches, con Sadakat empeñada en mandarla a la cocina y Alya negándose a moverse de allí sin su hijo, el ambiente se ha vuelto tan insoportable que hasta el pequeño Cihan Deniz se ha quedado asustado, sin entender por qué no podían cenar todos juntos.

En medio de la pelea, Cihan ya no ha aguantado más. Harto de ver cómo su madre y su mujer se despedazaban, el líder de los Albora ha pegado un golpe en la mesa y lo ha tirado todo al suelo. “¡A callar! ¡Basta ya!”, ha gritado.

Al final, Alya se ha llevado a su hijo a la cocina para protegerlo de tanta agresividad, prometiéndole que cenarían allí juntos y tranquilos. Cihan no puede más con la guerra que tiene en casa, y Sadakat no piensa parar hasta sacar a la doctora de esa familia.