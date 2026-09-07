Seyran se disculpa con su hijo y le hace una promesa: “Siempre te escucharé”

“Tú, mi pequeño Tesko, no debería haberte gritado así. Cuando tu profesora ha dicho que te has escapado del colegio, casi me vuelvo loca”, le ha confesado. Seyran ha recordado entonces el miedo que sintió cuando Hatice y Duru desaparecieron y ha explicado que lo primero que ha pensado es que algo podía haberle pasado a él.

La madre ha querido saber por qué se ha marchado del colegio sin avisar. Tesko le ha asegurado que no había pasado nada y que le dolía un poco la tripa. Pero Seyran ha seguido preguntándole, convencida de que podía haber algo más detrás de su comportamiento. “Hay algo que te preocupa, ¿verdad, Tesko? ¿No quieres decírmelo?”, le ha preguntado.

Seyran ha decidido no presionarle y le ha dejado claro que puede contarle cualquier cosa. “Si no quieres hablar, no te presiono. Pero recuerda que te quiero y que nunca, jamás quiero hacerte daño, ¿vale? Y si alguna vez quieres decirme algo, siempre puedes”, le ha dicho.

Antes de terminar la conversación, le ha pedido que, si alguna vez vuelve a irse a algún sitio, se lo diga. “Necesito saber que estás a salvo, cariño”, le ha confesado. Tesko ha entendido las palabras de su madre y, finalmente, ambos se han fundido en un abrazo.

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