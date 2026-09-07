Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 102

Seyran se disculpa con su hijo y le hace una promesa: “Siempre te escucharé”

En la habitación de Tesko, Seyran ha querido hablar con su hijo después de lo ocurrido. Ya más tranquila, ha reconocido que no debería haberle gritado y le ha explicado por qué se ha puesto tan nerviosa cuando su profesora le ha contado que se había escapado del colegio.

Seyran y Tesko

Publicidad

Desirée Castillo
Desirée Castillo
Publicado:

“Tú, mi pequeño Tesko, no debería haberte gritado así. Cuando tu profesora ha dicho que te has escapado del colegio, casi me vuelvo loca”, le ha confesado. Seyran ha recordado entonces el miedo que sintió cuando Hatice y Duru desaparecieron y ha explicado que lo primero que ha pensado es que algo podía haberle pasado a él.

La madre ha querido saber por qué se ha marchado del colegio sin avisar. Tesko le ha asegurado que no había pasado nada y que le dolía un poco la tripa. Pero Seyran ha seguido preguntándole, convencida de que podía haber algo más detrás de su comportamiento. “Hay algo que te preocupa, ¿verdad, Tesko? ¿No quieres decírmelo?”, le ha preguntado.

Seyran ha decidido no presionarle y le ha dejado claro que puede contarle cualquier cosa. “Si no quieres hablar, no te presiono. Pero recuerda que te quiero y que nunca, jamás quiero hacerte daño, ¿vale? Y si alguna vez quieres decirme algo, siempre puedes”, le ha dicho.

Antes de terminar la conversación, le ha pedido que, si alguna vez vuelve a irse a algún sitio, se lo diga. “Necesito saber que estás a salvo, cariño”, le ha confesado. Tesko ha entendido las palabras de su madre y, finalmente, ambos se han fundido en un abrazo.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Series » Una nueva vida

Publicidad

Series

El secreto

Zeynep arranca la búsqueda de la verdad sobre Kader, el lunes y martes en El secreto

Hattuç recuerda a Halis y se rompe al hablar de su gran amor: “Nunca ha abandonado mi corazón”

Hattuç recuerda a Halis y se rompe al hablar de su gran amor: “Nunca ha abandonado mi corazón”

Seyran y Tesko

Seyran se disculpa con su hijo y le hace una promesa: “Siempre te escucharé”

Seyran
Capítulo 102

“¿Dónde te habría buscado?”: Seyran se derrumba tras creer que había perdido a Tesko

Tibet pierde a Serhat como aliado y está dispuesto a destapar un secreto que lo cambiará todo
El secreto | Capítulo 1

Tibet pierde a Serhat como aliado y está dispuesto a destapar un secreto que lo cambiará todo

Serhat pone a Zeynep contra las cuerdas: solo podrá proteger a Kader si acepta trabajar para él
El secreto | Capítulo 1

Serhat pone a Zeynep contra las cuerdas: solo podrá proteger a Kader si acepta trabajar para él

El empresario ha encontrado la solución para mantener a Kader cerca, pero le ha impuesto una condición a Zeynep. La joven ha rechazado la propuesta una y otra vez hasta que ha comprendido que no tenía otra salida.

Zeynep lleva a Kader a la mansión de Serhat y se topa con el desprecio del empresario: "Yo no soy su padre"
El secreto | Capítulo 1

Zeynep lleva a Kader a la mansión de Serhat y se topa con el desprecio del empresario: "Yo no soy su padre"

Zeynep lleva a Kader hasta la mansión convencida de que allí estará a salvo. La pequeña cree que por fin ha encontrado a su verdadera familia, pero la reacción de Serhat vuelve a romperle el corazón.

"¡Papá!": el primer encuentro entre Kader y Serhat termina de la forma más dolorosa

"¡Papá!": el primer encuentro entre Kader y Serhat termina de la forma más dolorosa

El médico confirma el mayor secreto de Berrak: pagó para ocultar el nacimiento de Kader

El médico confirma el mayor secreto de Berrak: pagó para ocultar el nacimiento de Kader

La peor noticia para Serhat: Berrak entra en coma cuando estaba a punto de confesarlo todo

La peor noticia para Serhat: Berrak entra en coma cuando estaba a punto de confesarlo todo

Publicidad