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El secreto | Capítulo 1

Tibet pierde a Serhat como aliado y está dispuesto a destapar un secreto que lo cambiará todo

El empresario se niega a seguir haciendo negocios con Tibet después de descubrir cómo consigue cerrar sus acuerdos. La respuesta del empresario no tarda en llegar: "Si yo no estoy contento, nadie lo estará".

Tibet pierde a Serhat como aliado y está dispuesto a destapar un secreto que lo cambiará todo

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Ismael Jiménez
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Serhat ha tomado una decisión que puede cambiar muchas cosas. El empresario se ha reunido con Tibet para cerrar su participación en la licitación de un puerto deportivo, pero la reunión ha terminado de la forma más inesperada.

Lejos de aceptar el acuerdo, Serhat le ha comunicado que no piensa participar en el proyecto. Sorprendido, Tibet ha querido saber el motivo de ese cambio de opinión, pero no le ha sacado ni media palabra.

Después de investigar lo ocurrido con el propietario de unos terrenos que se negaba a vender, Serhat ha descubierto que el hombre sufrió un grave accidente de tráfico provocado, presuntamente, por uno de los trabajadores de Tibet. Para él no se trata de una casualidad, sino de una forma de hacer negocios con la que no está dispuesto a colaborar.

Aunque Tibet ha intentado restarle importancia asegurando que "al final nadie murió", Serhat ha sido tajante. Le ha dejado claro que jamás recurrirá a métodos ilegales para conseguir lo que quiere y ha dado la conversación por terminada.

La negativa del empresario ha encendido todas las alarmas. Nada más marcharse, Tibet ha llamado a Cihan para preguntarle qué estaba ocurriendo con su hermano. Cihan ha intentado justificar el comportamiento de Serhat asegurando que atraviesa un momento complicado, pero la explicación no ha convencido al empresario.

Antes de colgar, Tibet ha hecho una amenaza que puede cambiarlo todo: "Si yo no estoy contento, nadie lo estará... y nuestro secreto saldrá a la luz".

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