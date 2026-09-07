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Capítulo 102

“¿Dónde te habría buscado?”: Seyran se derrumba tras creer que había perdido a Tesko

Seyran ha recibido una llamada de la profesora de Tesko que le ha hecho temer lo peor: el niño se había escapado del colegio. Muy nerviosa y sin saber dónde estaba, ha pensado que podía haberle ocurrido algo hasta que, de repente, Tesko ha aparecido en casa.

Seyran

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Aylin ha contactado con Seyran para avisarle de que Tesko había salido solo del colegio durante el recreo y que nadie sabía dónde se encontraba. Seyran no podía creer lo que estaba escuchando. “¿Se ha escapado del colegio? ¿Estás segura? ¿Había alguna persona con él?”, ha preguntado cada vez más nerviosa.

La profesora le ha explicado que habían revisado las cámaras y que Tesko se había escapado del colegio. Seyran ha querido ir inmediatamente hasta allí, pero los demás han intentado calmarla y pensar en qué podía haber ocurrido.

Sin embargo, el susto ha terminado cuando Tesko ha aparecido en casa. Seyran, que todavía no sabía qué había pasado ni por qué su hijo había desaparecido del colegio, no ha podido contenerse. “¿Dónde estabas? ¿Cómo puedes irte del colegio sin avisar a tu profesora? ¿Y si te hubiera pasado algo?”, le ha recriminado.

Tesko solo ha podido explicar que tenía ganas de volver a casa. Pero, después de todo lo que se le había pasado por la cabeza durante aquellos minutos, ha terminado mandándole a su habitación.

Cuando por fin ha entendido que el niño estaba bien, Seyran se ha derrumbado. “¿Sabéis lo que me pasó por la cabeza en esos dos minutos? La de situaciones que llegué a imaginar”, ha dicho entre lágrimas. El susto ha sido enorme, pero por suerte todo ha quedado en un gran disgusto y Tesko ya está de nuevo en casa junto a su madre.

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