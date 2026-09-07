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Zeynep arranca la búsqueda de la verdad sobre Kader, el lunes y martes en El secreto

Mientras Serhat vive un infierno tras descubrir la infidelidad de su esposa, la joven planea llevar a cabo su propia investigación para averiguar la identidad del padre de Kader. Y después, nuevos capítulos de En tierra lejana en Antena 3.

El secreto

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Julián López
Julián López
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El cumpleaños de Hayal se convierte en el escenario perfecto para que Zeynep descubra la verdad. Un móvil escondido da pie a la joven para pensar que el verdadero padre de Kader se encuentra en la fiesta, y piensa coger el ADN de todos los presentes para llevar a cabo su propia investigación.

La otra persona que sabe la verdad es Berrak, pero la mujer ha caído en un profundo coma del que parece que no va a despertarse pronto. Duerme tranquila, mientras Serhat, que se quedó a las puertas de saberlo todo, vive un infierno.

¿Descubrirán pronto la identidad del padre de Kader? No te pierdas, el lunes y martes a las 23.00 horas, nuevos capítulos de El secreto. Y después, tienes tu cita habitual con En tierra lejana, con la dolorosa verdad sobre la muerte de Boran sacudiendo a Alya y Cihan. ¡Se viene una doble sesión de ficciones turcas a Antena 3!

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