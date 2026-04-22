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EN TIERRA LEJANA
El gesto de Cihan que transforma el cumpleaños de su pequeño príncipe
La familia se une para celebrar el cumpleaños del pequeño Cihan Deniz con una fiesta sorpresa cargada de emoción, donde un gesto inesperado crea uno de los momentos más especiales.
Cihan ha preparado junto a toda la familia una celebración sorpresa para el cumpleaños de su hijo, que se ha quedado sin palabras al descubrir el salón decorado y a todos esperándole.
El momento más emotivo ha llegado con la tarta, cuando Alya ha aparecido y, junto a Cihan, han acompañado al pequeño en un instante único para pedir su deseo antes de soplar las velas.