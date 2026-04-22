El gesto de Cihan que transforma el cumpleaños de su pequeño príncipe

Cihan ha preparado junto a toda la familia una celebración sorpresa para el cumpleaños de su hijo, que se ha quedado sin palabras al descubrir el salón decorado y a todos esperándole.

El momento más emotivo ha llegado con la tarta, cuando Alya ha aparecido y, junto a Cihan, han acompañado al pequeño en un instante único para pedir su deseo antes de soplar las velas.