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Capítulo 97

Halis pone el futuro de los Korhan en manos de Seyran: así nace la joya que puede salvar a la familia

El patriarca sabe que el futuro de los Korhan depende de algo más que el dinero. Por eso confía en Seyran y la guía hasta un antiguo cuaderno lleno de diseños e historias que terminará inspirando la joya más importante de su vida.

Una nueva vida

Halis pone el futuro de los Korhan en manos de Seyran: así nace la joya que puede salvar a la familia

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Siguiendo las indicaciones de Halis, Seyran ha regresado a la mansión Korhan en busca de un antiguo cuaderno que el patriarca guardaba desde hacía años. Aunque continúa recuperándose de su enfermedad, Halis ha querido que sea precisamente ella quien encuentre esas páginas y les dé una nueva vida.

Entre bocetos, anotaciones y antiguos diseños, Seyran ha descubierto una historia que ha conseguido emocionarla. Se trata de la leyenda de una poderosa gobernante que sacrificó el objeto más valioso que poseía para terminar el castillo que protegería a todo su pueblo. Un relato que siempre había fascinado a Halis y que, para él, representaba mucho más que una simple joya.

La historia escondía una reflexión que el patriarca nunca olvidó: "¿De qué sirve la inmortalidad si pierdes tu razón para vivir?". Unas palabras que hicieron comprender a Seyran que aquel anillo simbolizaba el sacrificio, la protección y la capacidad de renunciar a todo por las personas que más quieres.

Inspirándose en esos dibujos, Seyran ha comenzado a dar forma a una creación nueva. Sin copiar el diseño original, ha reinterpretado la idea de Halis y la ha convertido en una pieza elegante y llena de significado, capaz de unir el pasado de la familia Korhan con su futuro.

La joya refleja la esencia del relato que tanto marcó a Halis: una pieza nacida del sacrificio y de la esperanza. Para Seyran no es solo un diseño más; es la oportunidad de devolver a los Korhan la ilusión y demostrar que, incluso en los momentos más difíciles, todavía es posible empezar de nuevo.

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