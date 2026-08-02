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Capítulo 97

"Ha dolido, pero ha valido la pena": Abidin rompe su silencio tras descubrir la verdad sobre su madre

Después de descubrir que la gran señora fue quien ordenó incriminar a Suna, Ferit intenta convencer a Abidin de que abra los ojos.

Una nueva vida

"Ha dolido, pero ha valido la pena": Abidin rompe su silencio tras descubrir la verdad sobre su madre

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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La confesión de Sadik ha confirmado las peores sospechas de Ferit. La gran señora estaba detrás de la muerte de Aysen y también del plan para enviar a Suna a prisión. El joven Korhan ha señalado a la madre de su amigo como el origen de todo el sufrimiento que ha vivido. "Fue por ella por quien nos abandonaste", le ha reprochado, convencido de que ya no quedaban motivos para seguir justificándola.

Pero Abidin ha reaccionado de una forma que Ferit no esperaba. Lejos de renegar de su madre, ha reconocido que crecer sin ella marcó toda su vida. "Crecer sin madre... una parte de ti sigue siendo un niño", ha confesado.

Cuando Ferit le ha preguntado si había merecido la pena todo ese dolor, Abidin ha respondido sin dudar: "Ha dolido, pero aun así ha valido la pena". Aunque Ferit le ha recordado que toda la familia Korhan siempre estuvo a su lado, Abidin ha sido tajante: "Siempre habéis estado conmigo... pero ninguno erais mi madre".

Unas palabras que han dejado a Ferit desarmado y que demuestran que, incluso después de conocer toda la verdad, Abidin sigue librando una batalla mucho más difícil: la de enfrentarse a la mujer que nunca dejó de echar de menos.

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