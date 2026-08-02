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Capítulo 97

El rechazo de Abidin sentencia a la gran señora: acaba detenida delante de toda la familia

Todo salta por los aires en la mansión Korhan. La gran señora intenta huir cuando la policía llega para detenerla, pero el golpe más duro no son las esposas, sino escuchar a Abidin renegar de ella delante de toda la familia.

Una nueva vida

El rechazo de Abidin sentencia a la gran señora: acaba detenida delante de toda la familia

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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La confesión de Sadik ha dejado sin escapatoria a la gran señora. En cuanto ha descubierto que su hombre de confianza ha contado toda la verdad, ha comprendido que la policía estaba a punto de llegar y ha decidido huir de la mansión.

Pero la fuga se ha complicado en el peor momento. Suna, Kazim y Esme se han interpuesto en su camino y la tensión se ha disparado cuando Kazim ha conseguido arrebatarle a la gran señora la cartera donde guardaba unos documentos indispensables. Ante la negativa de Kazim de devolvérsela, Karam ha perdido por completo el control.

Para obligarlo a soltar la cartera, Karam ha agarrado a Suna por el cuello a punta de navaja, utilizándola como rehén para asegurar su huida. "¡Suelta a mi hija!", han gritado Kazim y Esme.

Sin embargo, Kazim ha intentado jugar sus cartas y ha usado los papeles para negociar con el hombre. "¿Quieres esto? Ven a buscarlo", le ha dicho, dejándole claro que iba a tirarlo todo por la ventana.

Obsesionado con recuperar los documentos, Karam ha terminado soltando a Suna para ir a por Kazim. En ese instante. Ferit, Abidin y la policía han irrumpido en la mansión. Al verse acorralado, Karam ha conseguido escapar saltando por una ventana, pero la gran señora no ha tenido la misma suerte y ha acabado detenida ante toda la familia.

El momento más duro ha sido para Abidin. Mientras su madre intentaba recordarle todo lo que había hecho por él, el joven ha roto con ella para siempre: "Ya no eres mi madre", le ha dicho antes de ver cómo se la llevaban esposada. Un golpe muy fuerte del que ninguno de los dos va a poder recuperarse fácilmente.

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