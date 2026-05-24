Ferit amenaza a su padrino tras los durísimos ataques contra Halis

Ante la complicada situación financiera que atraviesa el clan, el joven Korhan ha acudido a visitar a su tío Nazif con la esperanza de conseguir el apoyo económico que tanto necesitan. Sin embargo, lo que esperaba que fuera un encuentro entre padrino y ahijado se ha convertido en un intercambio de insultos y advertencias que ha roto cualquier puente familiar.

La conversación ha empezado con reproches del pasado. Ferit ha intentado apelar al cariño que su abuelo sentía por Nazif, pero su tío no ha tardado en despreciarlo. "Dile a tu abuelo que debió pensar en ti cuando me dijo que no me quería ver ni vivo ni muerto", le ha dicho, dejando claro que para él, los Korhan ya no significan nada. La tensión ha subido de nivel cuando Ferit ha pedido dinero, alegando que es para él y no para el patriarca.

La respuesta de Nazif ha sido un ataque contra Halis, al que ha calificado de "loco" y de hombre maldito por muchos. A pesar de necesitar su ayuda, Ferit no ha permitido que su tío faltara al respeto a su abuelo: "Si vuelves a hablar así de él, te aseguro que...".

La advertencia no ha intimidado al hombre, que le ha dado un consejo envenenado antes de echarlo: que huya de Halis porque solo trae desgracia a quienes le rodean. Ferit, indignado por ver a su familia humillada, ha abandonado el lugar declarándole la guerra a su padrino.

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