La crisis de los Korhan explota: Halis estalla tras el desprecio a Ferit

La mansión Korhan ha temblado tras conocerse el fracaso de Ferit. Lo que parecía una solución para los problemas de la familia se ha convertido en un golpe al orgullo del patriarca.

Halis, que había decidido dejar a un lado su ira para pedir auxilio, no puede dar crédito a la respuesta de Nazif y siente que su legado está siendo pisoteado por aquellos a quienes él mismo ayudó a subir.

Hattuc ha intentado mantener la calma asegurando que la labia de Ferit sería suficiente para convencer a Nazif, pero la realidad ha sido muy diferente. Cuando Ifakat ha confirmado que la ayuda ha sido rechazada, Halis ha estallado. "Yo llevé a ese hombre desagradecido hasta donde está hoy", ha gritado. Para el abuelo, este desprecio no es solo una cuestión de dinero, sino una traición imperdonable que le ha provocado una peligrosa subida de tensión.

La humillación de ver a su nieto expulsado de casa de su tío ha calado hondo en el ánimo de todos. Halis ha llegado a la conclusión de que Nazif se está vengando ahora que ve a la familia Korhan vulnerable.

"¿Qué motivo va a tener? Piensa que hemos caído y quiere hacer leña del árbol caído". Mientras tanto, la ausencia de Ferit tras el encuentro preocupa a la familia; temen que el joven, avergonzado por el fracaso, intente solucionar el desastre por su cuenta, metiéndose en un lío todavía mayor.

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