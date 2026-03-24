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¿Debe ser Sahin el nuevo líder de los Albora? Esta noche, Cihan se atreve a decir lo que nadie esperaba

Los pilares de la familia se desmoronan y Cihan tiene que decidir si sigue al lado de su madre o si le da la razón a sus enemigos.

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Tras la confesión de Sadakat, Sahin se marcha fuera de sí y Cihan aprovecha ese momento para enfrentarse a su madre y preguntarle a quién debe creer ahora.

La matriarca, lejos de pedir perdón, reconoce que ataca a ese “demonio” con las armas que tiene porque para ella es una guerra. Le deja claro a su hijo que no se arrepiente de nada y que lo hace para proteger a su gente de un hombre al que sigue viendo como una amenaza. Pero Cihan ya no puede mirar a su madre igual y termina admitiendo que Sahin tenía razón: Ecmel tendría que haber sido el verdadero líder de la familia.

El tío Hassan, por su parte, reconoce que él también participó en todo para defender el honor de la familia y que no podía permitir que Ecmelquedara impune después de lo que, según él, le hizo a su hermana.

Cihanse queda hundido al descubrir que los pilares de su familia le han mentido durante años. Y por si fuera poco, su madre todavía le advierte que nunca debe arrepentirse de ser el líder del clan porque, si lo hace, nadie allí se lo perdonará jamás. Esta noche, a las 23:00 horas, en Antena 3, los secretos de los Albora salen a la luz. También disponible en atresplayer.

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