Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Avance

¿Cuánto lleva mintiendo Sadakat sobre Ecmel? Esta noche, Cihan le arranca la confesión a punta de pistola

Acorralada y viendo a su hijo fuera de sí, Sadakat rompe su silencio para evitar una tragedia. Esta noche, la matriarca admite que ella fue el cerebro del complot para hundir a Ecmel, dejando a la familia en shock.

Avance de En tierra lejana

Publicidad

¿Quién dice la verdad en la familia Albora? Cihan ya no soporta más las peleas, los reproches y los secretos que están destrozando a su familia, así que decide llegar hasta el final. Con Sahin, Nare, Kaya y Sadakat al límite, el líder de los Albora hace llamar a su tío materno dispuesto a obligarlo a hablar delante de todos.

La tensión estalla cuando Cihan saca una pistola y se la pone en la cabeza a su propio tío para exigirle respuestas sobre lo que ocurrió entre Sadakat y Ecmel hace años. Quiere saber qué se oculta tras aquella historia y, sobre todo, si Sahin tiene razón. “Por aquel entonces trabajabas para el tío Ecmel y ocultabas tu verdadera identidad. ¿Por qué?”, pregunta Cihan.

Acorralada, Sadakat termina confesando que ella está detrás de todo y admite que fue idea suya hundir a Ecmel. La revelación deja a la familia en shock, sobre todo porque la versión de Sadakat y la de Ecmel son completamente distintas: ella asegura que él la engañó cuando tenía 17 años y que después se enamoró de Ahmet, mientras Ecmel dice que fue Sadakat quien lo sedujo primero a él y luego a su hermano.

Esta noche, a las 23.00 horas, en Antena 3. Disponible también en atresplayer. ¡Te esperamos!

Cihan

“¿Te crees que morderé el anzuelo?”: Alya deja a Cihan en ridículo antes de su amenaza

Antena 3» Series» En tierra lejana» Avances

Publicidad

Series

Avance de En tierra lejana

¿Cuánto lleva mintiendo Sadakat sobre Ecmel? Esta noche, Cihan le arranca la confesión a punta de pistola

Abidin

Abidin paraliza la mansión al revelar que es un Korhan: “Me hicisteis vuestro esclavo en mi propia casa”

Seyran

“Estás casada con otro”: Ferit intenta alejar a Seyran para salvar su futuro con Diyar

Ferit y Diyar
Capítulo 78

La pedida de Ferit acaba en desastre y Diyar se quita el anillo delante de todos

Abidin
Capítulo 78

Abidin descubre que sus padres no murieron por accidente: los Korhan los asesinaron

Diyar
Capítulo 78

Diyar encuentra a Ferit con Seyran justo cuando ella le pide que no se case

Seyran se ha presentado en el taller para detener la boda, pero la conversación ha dado un giro explosivo cuando Diyar ha aparecido por sorpresa y los ha visto juntos.

“Ni se te ocurra acercarte a ella”: estalla la tensión entre Miguel y Bosco por Manuela
Capítulo 2 | Entre tierras

“Ni se te ocurra acercarte a ella”: estalla la tensión entre Miguel y Bosco por Manuela

Los hermanos Varela tienen un encontronazo en un bar del pueblo cuando Bosco descubre que a Miguel le gusta Manuela.

Beatriz y Begoña en el capítulo 527 de Sueños de libertad

Avance semanal de Sueños de libertad: Beatriz se cuela en casa de Begoña y Gabriel como niñera del pequeño Juanito

Toscano y María en Entre tierras

María cura la quemadura de Toscano y la tensión se dispara: “Verás como te alivia”

La amarga última cita entre Marta y Cloe

La amarga última cita entre Marta y Cloe: confesiones, besos y una ruptura... ¿definitiva?

Publicidad