¿Cuánto lleva mintiendo Sadakat sobre Ecmel? Esta noche, Cihan le arranca la confesión a punta de pistola

¿Quién dice la verdad en la familia Albora? Cihan ya no soporta más las peleas, los reproches y los secretos que están destrozando a su familia, así que decide llegar hasta el final. Con Sahin, Nare, Kaya y Sadakat al límite, el líder de los Albora hace llamar a su tío materno dispuesto a obligarlo a hablar delante de todos.

La tensión estalla cuando Cihan saca una pistola y se la pone en la cabeza a su propio tío para exigirle respuestas sobre lo que ocurrió entre Sadakat y Ecmel hace años. Quiere saber qué se oculta tras aquella historia y, sobre todo, si Sahin tiene razón. “Por aquel entonces trabajabas para el tío Ecmel y ocultabas tu verdadera identidad. ¿Por qué?”, pregunta Cihan.

Acorralada, Sadakat termina confesando que ella está detrás de todo y admite que fue idea suya hundir a Ecmel. La revelación deja a la familia en shock, sobre todo porque la versión de Sadakat y la de Ecmel son completamente distintas: ella asegura que él la engañó cuando tenía 17 años y que después se enamoró de Ahmet, mientras Ecmel dice que fue Sadakat quien lo sedujo primero a él y luego a su hermano.

Esta noche, a las 23.00 horas, en Antena 3. Disponible también en atresplayer. ¡Te esperamos!